Wie ein Schimmel der bessere Lehrer sein kann

Dabei schlüpft sie unter anderem selbst in die Rolle eines Kindes, das andere beleidigt. Spielerisch lernen die Kinder, diese Beleidigungen an sich abprallen, das pöbelnde Kind links liegen zu lassen und stattdessen lieber mit einem anderen Kind zu spielen. "Ziel ist es, den Kindern Handlungskompetenzen aufzuzeigen, mit denen sie Konfliktsituationen entweder aushalten oder sich in ihnen behaupten können", erklärt die Expertin, die den Kindern in ihren Seminaren gern den gelassenen, starken Löwen als tierisches Vorbild aufzeigt. Dass aber gerade auch Pferde das Selbstvertrauen von Kindern stärken können, wird derweil in der Reithalle deutlich. Die neunjährige Mailin, die sich zu Beginn nicht einmal traute, überhaupt auf den schweren Schimmel Nino zuzugehen, läuft mittlerweile mit einer Longierpeitsche durch die Halle. Als Verlängerung ihres Armes nutzt sie die Peitsche und zeigt sowohl Nino als auch der Haflingerstute Annie, in welche Richtung sie laufen müssen. Mutig stellt sich das kleine Mädchen den frei durch die Halle trabenden Pferden in den Weg und lenkt sie in die andere Richtung. Die Neunjährige scheint es fast selbst nicht zu glauben, dass sie das gerade allein geschafft hat, und kichert stolz.