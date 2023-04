Wie Ernährung den Klimaschutz beeinflusst

Marburg-Biedenkopf. Um das Thema „Nachhaltige Ernährung – Wie beeinflusst Ernährung den Klimaschutz?“ geht es am Freitag, 26. Mai ab 16 Uhr, in einem VortragvonBritta Klein im Rahmen desKlima-Dialogs des Kreises. Klein arbeitet beim Bundeszentrum für Ernährung im Referat Ernährung und Klima. Die Teilnahme an dieser Online-Veranstaltung ist kostenlos. Im Anschluss an den Impulsvortrag können die Teilnehmer Fragen an die Referentin stellen und das Thema weiter vertiefen. Anmeldung auf der Webseite klimaschutz.marburg-biedenkopf.de.