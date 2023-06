Wie können Vereine und Initiativen für Ehrenämter begeistern?

Ebsdorfergrund-Wittelsberg. Der Landkreis und die Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf laden für Donnerstag, 29. Juni, zu einem weiteren Ehrenamtsdialog ein. Viele Vereine stehen vor der Herausforderung sinkender Mitgliederzahlen und fehlender Bereitschaft zur Vorstandsarbeit. Unter dem Motto „Für Engagement begeistern – so gelingt es!“ stehen Beispiele für herausragendes Engagement im Fokus, die zum Fortbestand der Vereine und Institutionen beitragen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Grundtreff in Wittelsberg, Hirtenwiesenweg 16. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Bürgermeister der Gemeinde Ebsdorfergrund, Hanno Kern (CDU), begrüßt die Teilnehmer. Nach der Einführung in das Thema und einem Erfahrungsbericht von Carina Becker-Werner vom Grundtreff Wittelsberg gibt es ausreichend Gelegenheit zum Austausch. Anmeldung per E-Mail an ehrenamt@marburg-biedenkopf.de oder telefonisch unter 06421-4051789.