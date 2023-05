Wie lassen sich Obstwiesen in Marburg-Biedenkopf nutzen?

Alexander Vorbeck stellte die Herausforderungen der Streuobstvermarktung vor. Er ist Geschäftsführer der Schlaraffenburger gGmbH aus Aschaffenburg. Das Unternehmen setzt sich für den Erhalt der heimischen Streuobstwiesen ein. In seinem Vortrag veranschaulichte in verschiedene Produktionsprozesse, Vermarktungswege und -strategien von Streuobst im Großraum Aschaffenburg. So sollen diese Obstwiesen durch wirtschaftliche Nutzung erhalten werden.