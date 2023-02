Zwei Frühlingsbasare in Cölbe

Cölbe. Mit mehr als 60 Verkaufstischen gehören die Basare in der Gemeindehalle Cölbe seit langem zu den größten im Landkreis. Am Samstag, 4. März, können Schnäppchenjägerinnen und -jäger dort von 13 bis 16 Uhr auf dem Basar „Rund ums Kind“ nach gut erhaltener Kleidung in den Größen 56 bis 188 stöbern. Besucher finden zudem Spielzeug, große und kleine Fahrzeuge, alles für Babys, Klein- und Schulkinder sowie junge Erwachsene im Angebot. Kinderwagen, Autositze, Fahrräder und andere große Teile werden auf einer separaten Verkaufsfläche präsentiert. Tags darauf, am Sonntag, 5.März, findet dann von 11 bis 14 Uhr der Basar „Von Frauen – für Frauen“ statt. Hier wird gut erhaltene Kleidung in allen Größen, Schuhe und Accessoires für Frauen aller Altersgruppen angeboten. Und in der Café-Stube werden an den Basar-Tagen Kaffee, Kuchen und herzhafte Leckereien verkauft. Die Tischvergabe für die Basare im Herbst 2023 findet jeweils während der Frühlingsbasare statt. Kontakt: basar-coelbe@web.de