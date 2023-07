Zwölf Jahre Einsatz für das Ehrenamt

Johanniter-Landesvorstand Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar, Oliver Meermann, würdigte die Verdienste des scheidenden ehrenamtlichen Regionalvorstands in den vergangenen zwölf Jahren, in denen er maßgeblich dazu beigetragen habe, dass zwei Kreisverbände – Marburg und Gießen – zu einem Regionalverband Mittelhessen verschmolzen sind. Ebenfalls wertschätzte er das große Engagement und rege Interesse Schenks, dem das Ehrenamt sehr am Herzen gelegen habe: Beispielsweise dem Ambulanten Hospizdienst Marburg, der dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, seien er und seine darin ehrenamtlich wirkende Ehefrau Andrea eng verbunden, aber auch die ambulante Pflege sei ihm immer eine Herzensangelegenheit gewesen.