Ausstellung „Leben und Farbe“ öffnet

Lohra. Im Rahmen des Festivals PhotoSpectrumMarburg wird am Samstag, 18. März, um 15 Uhr in der Lohraer Tischlerei Eidam, In der Pitz 10, die zweitägige Ausstellung „Leben und Farbe“ eröffnet. Grußworte sprechen Rosemarie Wolny für die Gemeinde Lohra und Sabine Weitzel. Eine Einführung in die Ausstellung übernimmt die Kunsthistorikerin und Galeristin Jessica Petraccaro-Goertsches. Für den musikalischen Rahmen sorgen Martin Blankenhagen (Samstag/Sonntag, Klangkunst) und Ingo und Stefan (Sonntag, australische Klangkompositionen). Neben den zahlreichen Werken der beteiligten 18 Fotokünstler und -künstlerinnen, musikalischen und lyrischen Beiträgen, sowie Künstlergesprächen bekommen Besucher auch einen Einblick in die Arbeiten der Tischlerei Eidam. Geöffnet ist am Samstag, 18. März, von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag, 19. März, von 13 bis 17 Uhr.