Badesaison startet in Kirchvers

Termine: Des Weiteren gibt es am Samstag, 8. Juli, im Schwimmbad ein Open-Air-Konzert von „Mother’s Milk“; der Badebetrieb endet an diesem Tag bereits um 18 Uhr. Die Gießener Band spielt erneut feinste Musik, ganz nah am Original. Außerdem findet am Sonntag, 23. Juli, ein Taufgottesdienst im Waldschwimmbad statt.