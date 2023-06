Biker treffen sich an der „Speckbrücke“

Lohra. Die Motorradfreunde Lohra veranstalten am Samstag, 8. Juli, am Festplatz „Speckbrücke“ ihr 37. Motorradtreffen. Beginn ist um die Mittagszeit. Grill und Theke sind dann geöffnet. Für Kaffee- und Kuchengenießer gibt es ab 14 Uhr selbstgebackenen Kuchen. Eigenladen sind nicht nur Motorradfahrer, sondern auch alle, die coole Bikes bestaunen und am Abend Partystimmung genießen möchten. Für die Biker bieten die Motorradfreunde am Samstagnachmittag eine geführte Ausfahrt an; Start ist um 15.30 Uhr. Am Abend heißt es dann „Rock-Specials“ mit DJ David. Er präsentiert Rockmusik aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung endet am Sonntag mit einem zünftigen Biker-Frühstück.