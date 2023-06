Lohra-Weipoltshausen. Die Verkehrssituation in der Hauptstraße nach der Sanierung, die Erweiterung des Baugebietes am Vogelsang und der Sachstand zur Genehmigung der Wasserentnahme am Dorfbrunnen und Tretbecken werden Themen auf der nächsten Bürgerversammlung in Weipoltshausen sein. Diese findet am Donnerstag, 6. Juli, um 19 Uhr im Bürgerhaus statt.