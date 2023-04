Lohra. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule werden den Teilnehmer Übungen vermittelt, die die Sehkraft verbessern und Symptome, wie trockene, rote und brennende Augen verbessern. Dieser Kurs findet am Mittwoch, 10. Mai, von 18 bis 21 Uhr in der Grundschule Lohra statt. Anmeldungen sind online bis zum 2. Mai möglich auf www.vhs.marburg-biedenkopf.de. Informationen bei der VHS unter Telefon 06421-4056710.