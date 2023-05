Lohra. „Das Braunkehlchen in Lohra“ heißt eine ornithologische Exkursion zum Vogel des Jahres 2023 mit Martin Hormann. Dazu lädt der Verein für Vogel- und Naturschutz Lohra für Sonntag, 4. Juni, ein. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am Ende der Pfarrstraße in Kirchvers. Weitere Informationen erteilen Ulli Gillner (Telefon 0157-34702575) oder Fabian Lerbs (0157-34884186).