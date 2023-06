Lohra/Gladenbach. Der Verein für Vogel- und Naturschutz Lohra lädt für Samstag, 24. Juni, ab 21 Uhr zu einer „Fledermausliveshow“ in der Martinskirche Gladenbach ein. Aktuell haben etwa 500 Fledermäuse das Dachgestühl der Martinskirche bezogen, um dort ihren Nachwuchs aufzuziehen. Die „Fledermausliveshow“ zeigt auf einer Großleinwand im Kirchenschiff die Fledermausbestände im Dachgestühl. Da die ansässigen Fledermäuse sowohl an Glockengeläut als auch an Orgelmusik gewöhnt sind, wird das langsame Aufwachen und Putzen für die Nacht ab etwa 21 Uhr (Einlass) mit Orgelmusik des Lohraer Organisten Nils Marczinski unterlegt. Nach der Begrüßung um 21.30 Uhr, moderiert der Fledermauskenner Karl Kugelschafter das spannende Treiben im Dachstuhl. Seinen Höhepunkt findet das Naturspektakel um zirka 22.45 Uhr mit dem Ausflug der Nachtjäger an der Ostseite der Kirche. Veranstalter sind der Vogel- und Naturschutzverein Lohra, die BUND-Ortsgruppe Gladenbach, Bad Endbach, Dautphetal sowie die evangelische Kirchengemeinde Gladenbach.