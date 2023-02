Fotografische Vielfalt in drei Ausstellungen

Lohra . Der Lohraer Fotokünstler Karlheinz Schuhmacher (bildsymphonie.de) hat eine dreiteilige Ausstellungsreihe organisiert, bei der insgesamt 35 Fotografinnen und Fotografen 122 ihrer Werke zeigen. Die Reihe startet am Donnerstag, 23. Februar, mit der Gemeinschaftsfotoausstellung „Lieblingsbilder“. Vernissage ist um 18 Uhr in der Lohraer Gemeindeverwaltung. Ein Grußwort richtet Bürgermeisterin Karina Schlemper-Latzel (BfB) an die Gäste. Die Einführung in die Ausstellung übernimmt die Kunsthistorikerin und Galerie-Inhaberin Jessica Petraccaro-Goertsches und für den musikalischen Rahmen sorgt Martin Blankenhagen. 38 fotografische Werke von 14 Künstlern sind dort bis zum 8. September ausgestellt. Weiter geht es am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr mit dem Thema „Gold“ in Tobis Bistro und Restaurant (Bahnhofstraße 13-19). Zu sehen sind dort Bilder von Karlheinz Schuhmacher bis zum 28. Mai. Und schließlich findet die Reihe am Samstag, 18. März, ab 15 Uhr in der Tischlerei Eidam (In der Pitz 10) mit dem Thema „Leben und Farbe“ ihren Höhepunkt. Die 54 Werke sind hier bis zum 19. März zu sehen.