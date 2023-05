Geführte Motorradtour

Lohra. Auch in diesem Jahr bieten die Motorradfreunde Lohra wieder geführte Motorradtagestouren an. Nächster Termin ist am Sonntag, 18. Juni. Die Teilnehmer starten um 10.30 Uhr an der Esso-Tankstelle in der Ortsmitte von Lohra. Die Fahrt führt diesmal durch den Lahn-Dill-Kreis nach Rheinland-Pfalz, wo im Landgasthaus „Zur Quelle“ in Nistertal zum Mittagessen eingekehrt wird. Gestärkt geht es danach weiter in das Westerwald-Museum für Motorrad und Technik in Steinbach/Sieg und im Anschluss durch den Westerwald über Haiger, Dillenburg und Bad Endbach zurück nach Lohra. Die Teilnahme ist kostenlos, erfolgt aber auf eigene Gefahr.