Gemeinsam den Osterweg beschreiten

Lohra. Die Ostergeschichte hautnah erleben, können Kinder und ihre Eltern am Karsamstag, 8. April, rund um die Kirche und auf dem Pfarrhof in Lohra. Dorthin lädt der CVJM in der Zeit zwischen 14 und 16.30 Uhr zu einem Osterweg für Kinder ein. An verschiedenen Stationen werden dort die letzten Stunden im Leben Jesu nachgezeichnet, wobei die Besucher auch jeweils ein kleines Programm erwartet. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine kleine Spende wird jedoch gebeten. Um die Aktion besser planen zu können, bittet der CVJM um eine Anmeldung bis zum 4. April unter der E-Mail-Adresse cvjm-lohra@web.de.