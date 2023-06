Joey Kelly hält Vortrag in Lohra

Lohra. Joey Kelly, Teil der bekannten Kelly Family, ist Musiker, Extremsportler (Ironman, Ultra-Ironman) und Unternehmer. Auf Einladung der Tennisfreunde Lohra’81 kommt er am Samstag, 8. Juli, ins Lohraer Bürgerhaus. In seinem Vortrag „no Limits“ wird er nach einem kurzen Rückblick auf die Anfangszeiten der Kelly Family aufzeigen, dass jeder Mensch in der Lage ist, seine gesteckten Ziele zu erreichen. Mit Beispielen aus seinem abenteuerlichen Leben erklärt Joey Kelly, wie er es immer wieder geschafft hat, sich selbst zu motivieren - und wie er mit Motivation selbst die extremsten Herausforderungen meistern konnte. Begleitende Videosequenzen dokumentieren atemberaubende Szenen seines Lebens. Der Reinerlös der Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Karina Schlemper-Latzel (BfB) steht, kommt den Kindergärten in Lohra zugute. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass in das Bürgerhaus ist bereits um 17 Uhr. Für Speisen und Getränke sorgen die Tennisfreunde Lohra. Karten zu 20 Euro gibt es im Vorverkauf bei Edeka Fenderl in Lohra oder in der Gemeindeverwaltung. Verbindliche Karten-Reservierungen (zur Abholung an der Abendkasse bis 18 Uhr) sind auch per E-Mail an roberthorst@icloud.com möglich.