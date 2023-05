Lars Plitt in den Vorstand der Erwin-Ney-Stiftung gewählt

Die Stiftung mit Sitz in Lohra ist, so Vorsitzender Werner Waßmuth, satzungsgemäß auf die Kommunen Lohra und Gladenbach ausgerichtet. Daher dürfen Ausschüttungen, bisher konnten über 100.000 Euro erwirtschaftet werden, nur an Institutionen vergeben werden, die in diesen Kommunen ihren Sitz haben. Die Erwin-Ney-Stiftung mit einem Stammkapital von 150.000 Euro wurde 1999 gegründet und wird im nächsten Jahr zum 25. Jahrestag der Stiftung ein entsprechendes Stiftungsfest, verbunden mit der Vergabe von Förderpreisen gemeinsam mit Vereinen, Sozialverbänden und Institutionen feiern, so der Vorstandsvorsitzende.