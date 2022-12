Lotteriegewinn fördert Umweltprojekt in Lohra

Vor fast 15 Jahren starteten die Diplom-Agrarwissenschaftlerin Claudia Smolka, 40, und der gelernte Landwirt Manuel Schwenzfeier, 45, als Existenzgründer mit einer Milchziegenhaltung und hofeigener Verarbeitung der Milch in Seelbach und besetzten damit eine Nische im Marburger Land. Die Produkte ihrer Ziegenkäserei verkaufen sie am Marburger Wochenmarkt im Südviertel und auf ihrem eigenen Hof. Erfahrungen für ihren eigenen Betrieb hatten sie zuvor unter anderem auf einer Schweizer Alm gesammelt. "Unser Anliegen war von Anfang an, gute Lebensmittel für die Region zu erzeugen und eine echte Kreislaufwirtschaft unabhängig von globalen Lieferketten zu betreiben", erklärt Claudia Smolka.