Mathe-Abitur 2023 vorbereiten

Lohra. Die Kreisvolkshochschule bietet in Lohra einen Vorbereitungskurs für das Mathe-Abitur in den Osterferien an. Angesprochen sind Mathematik-Grundkurs- und interessierte Leistungskursschüler, die im Frühjahr 2023 ihre Abiturprüfung absolvieren. Der Kurs findet vom 11. bis 14. April jeweils von 10 bis 13 Uhr in der Grundschule Lohra statt. Eine Anmeldung bis 3. April ist erforderlich auf www. vhs.marburg-biedenkopf.de. Informationen erteilt Familie Schneider, Telefon 06462-5658.