Mitglieder halten Volksbank Mittelhessen die Treue

Im Anschluss an die offizielle Ehrung erinnerten sich die Gäste gemeinsam an einige Ereignisse des Jahres 1973. In diesem Jahr haben sie ihre Mitgliedschaft bei der Volksbank Mittelhessen bzw. ihrer Rechtsvorgängerin erworben. „Bei der Volksbank Mittelhessen stehen Sie als Mitglied im Mittelpunkt allen Strebens. Denn Sie sind nicht nur Kunde, sondern gleichzeitig Eigentümer der Bank. Das ist eine einzigartige Konstellation in der deutschen Bankenlandschaft“, erläuterte Regionaldirektor Bergmann.