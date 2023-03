Motorradfahren in der Gruppe genießen

Lohra. Die Motorradfreunde Lohra starten die neue Saison. Die erste geführte Fahrt findet am Sonntag, 16. April, statt und beginnt um 10.30 Uhr an der ESSO-Tankstelle in der Ortsmitte von Lohra. Durch das kurvenreiche Hinterland geht es über Damshausen, Niedereisenhausen und Ewersbach zum Siegerland-Flughafen. In der dortigen Pizzeria werden die Biker zu Mittag essen. Die Rückfahrt führt über Rabenscheid und Liebenscheid ein Stück durch den Westerwald, am Heisterberger Weiher und dem Aartalsee vorbei zurück in die Heimat. Die Teilnahme an der zirka 150 Kilometer langen Tour ist kostenlos, erfolgt aber auf eigene Gefahr.