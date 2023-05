Neue Yoga-Kurse ausprobieren

Lohra. Die Kreisvolkshochschule bietet in Lohra Yogakurse zum Kennenlernen mit jeweils fünf Terminen an: Start ist am Mittwoch, 31. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr im Gruppenraum des Bürgerhauses Lohra, sowie am Donnerstag, 15. Juni, von 17.30 bis 19 Uhr in der Grundschule Lohra. Interessierte Teilnehmer können sich noch bis 8 Tage vor Kursbeginn anmelden auf www.vhs.marburg-biedenkopf.de. Informationen bei der VHS unter Telefon 06421-4056710.