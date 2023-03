Parlament tagt in Lohra

Lohra. Über den Haushaltsplan für 2023 sowie das Investitionsprogramm wird die Lohraer Gemeindevertretung am Donnerstag, 23. März, entscheiden. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus Lohra. Weitere Themen sind unter anderem die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Holzvermarktung und IT. Ein Antrag der SPD-Fraktion betrifft den barrierefreien Ausbau von Haltestellen, ein BfB-Antrag hat die Durchführung von Gemeindevertretersitzungen in den Ortsteilen mit Dorfgemeinschaftshäusern beziehungsweise entsprechenden Räumlichkeiten zum Ziel. Ein Antrag der CDU-Fraktion betrifft einen Umwelt- und Klimaschutzpreis. Außerdem wird über eine Änderung der Betreuungsmodule in den Kindertagesstätten der Gemeinde entschieden.