Textverarbeitung mit Word lernen

Lohra. Die Kreisvolkshochschule bietet ab dem 14. März einen Kurs zur Textverarbeitung mit Word in der Grundschule Lohra an. Die Veranstaltung findet an sechs Terminen jeweils Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17.15 Uhr statt. Lerninhalte sind unter anderem die Text-, Seiten- und Tabellengestaltung, Inhaltsverzeichnisse, Kopf- und Fußzeilen, Format- und Dokumentvorlagen sowie das Einbinden von Grafiken, Tabellen und Diagrammen. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 6. März. Anmeldung auf www.vhs.marburg-biedenkopf.de, Informationen erteilt Familie Schneider, Telefon 06462-5658.