VHS-Workshop Aquarellmalerei am Samstag

Lohra. Für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen bietet die Kreisvolkshochschule am Samstag, 25. März, einen Workshop zur Aquarellmalerei an. Dieser findet von 10 bis 17 Uhr in der Grundschule Lohra statt. Die Teilnehmer können mit Farbe, Wasser und Pinsel experimentieren. Fragen dazu beantwortet die Kursleiterin Veronika Lüdke-Paulshofen unter Telefon 06422-5696. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 17. März und online möglich auf www.vhs.marburg-biedenkopf.de. Informationen erteilt Familie Schneider, Telefon 06462-5658.