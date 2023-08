10 Jahre Lokale Allianz für Menschen mit Demenz

„Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sollen ganz selbstverständlich am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Diesem Ziel ist die Marburger Allianz seit ihren Anfängen verpflichtet“, sagt Stadträtin und Sozialdezernentin Kirsten Dinnebier, die auch Schirmherrin der Allianz für Menschen mit Demenz ist. 2013 schlossen sich verschiedene Marburger Organisationen zusammen, um sich für eine „Demenz-freundliche“ Stadt zu engagieren. Die Allianz initiiert und begleitet Entwicklungen, die die Lebenssituation von Menschen mit Demenz sowie von deren Angehörigen verbessern sollen. Den Anstoß zur Gründung gab ein Bundesprogramm. Aktuell sind 15 Kooperationspartner an der Vereinigung beteiligt, deren Arbeit durch die Stadt finanziell gefördert wird. „Wir klären über das Thema Demenz auf und wollen dazu beitragen, dass die Betroffenen sozial eingebunden sind und entsprechende Prozesse in Marburg angestoßen werden“, so Geschäftsführerin Sonja Röllinghoff. Seit ihrer Gründung hat die Vereinigung zahlreiche Aktionen wie Info-Stände auf Märkten, Schulungen sowie Vorträge umgesetzt. Zudem gibt die Allianz eine mehrsprachige Broschüre zur Begleitung von Krankenhausaufenthalten von Menschen mit Demenz heraus. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Miteinander und Begegnung. „Während der Corona-Pandemie mussten dafür kreative Lösungen gefunden werden“, berichtet Kirsten Dinnebier. „So haben wir 2021 und 2022 Freiluft-Konzerte für die Marburger Pflege-Einrichtungen organisiert. Diese sind sehr gut angekommen, denn Musik macht Freude, verbindet Menschen und weckt Erinnerungen.“ Live-Musik spielt daher bei dem Jubiläumskaffee wieder eine zentrale Rolle. Es gibt Kuchen und Getränke sowie Informationen über Demenz und Unterstützungsmöglichkeiten. Anmeldung bei der Altenplanung unter Telefon 06421-2011844 oder via E-Mail an lokale.allianzen@marburg-stadt.de.