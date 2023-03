149.000 Euro für lokalen Zukunftsplan für Marburgs Jugend

Mit dem Zukunftspaket, so Bartol, wolle das Familienministerium die Lage junger Menschen in den aktuellen Krisenzeiten durch Bewegung, Kulturangebote und Aktionen für die körperliche und seelische Gesundheit verbessern. Gleichzeitig reagiere man mit dem Programm auf die Kritik, dass junge Menschen in der Pandemie nicht gehört und ihre Bedürfnisse zu wenig gesehen wurden.