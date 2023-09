2. Marburger Tag der Gebärdensprache 

Es gibt ein Grußwort von Burkhard Hüppe, integrationspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, das auf der großen Leinwand abgespielt wird. Der Kinder-, Jugend- und Maxichor aus Erksdorf wird ebenso auftreten wie Deaf-Performerin Cindy Klink. Beide werden Lieder in Gebärdensprache performen. Anschließend werden zwei Reportagen aus der Reihe „Sehen statt Hören“ vom Bayrischen Rundfunk zum Thema Gebärdensprachdolmetscher gezeigt. Dirk Bamberger geht mit vier Teilnehmern in eine Diskussionsrunde: Daniel Neuner berichtet als CODA (child of deaf adults) aus seinem Alltag, Jana Wilsch sitzt als gehörloses Vorstandsmitglied der Elternvereinigung gehörloser Eltern in Hessen auf dem Podium. Außerdem wird der gehörlose Sascha Nuhn von seinem barrierefreien Café „Sinn & Wandel“ aus Frankfurt berichten und Petra Blochius von ihrer Arbeit in der Hessischen Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen und Schwerhörigen. Die Gespräche werden alle verdolmetscht, sodass alle, egal ob hörend oder nicht, alles verstehen können. Der Eintritt ist frei.