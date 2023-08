20. Höfefest steigt in Marburg-Weidenhausen

Getreu dem Motto "Weidenhausen kann - und die Weidenhäuser können" finden an 18 Locations viele Programmpunkte statt: Neben Kinderprogrammen wie Bodypainting, Riesenseifenblasen, Feuerwehrwagen zum Erkunden, Candy-Bar und Slush-Eis bieten sich den Besuchern tagsüber Hofcafés, Singen am Gartenteich, eine offene Schreibwerkstatt, "Liederliche Gebete", offene Ateliers und Galerien, ein Foto-Hof, ein Hof-Flohmarkt, ein Street-Art-Walk, groovige Drumklänge und noch mehr zum Flanieren und Erkunden an.