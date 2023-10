Marburg. Ein 36-jähriger Mann soll am Donnerstagnachmittag einen 46 Jahre alten Mann in einem Geschäft am Erlenring mit einem Messer bedroht und Bargeld von ihm gefordert haben. Der Beschuldigte hielt dem Opfer das Messer an den Hals und verletzte ihn dort damit. Das berichtet die Polizei.