A-capella-Konzert mit Unduzo

Marburg. Das eigene, seltsam voranschreitende Leben in Worte fassen und es musikalisch auf die Bühne bringen: Das macht Unduzo (sprich: „und du so“). Am Donnerstag, 22. Juni, ist die fünfköpfige Band zu Gast in der Waggonhalle Marburg. Das A-capella-Konzert „Friede, Freude, Götterfunken“ beginnt um 20 Uhr. Die Veranstalter versprechen makellosen Set-Gesang, souveränes Spiel mit dem Mikro, fabelhaftes Beatboxing, exzellentes Songwriting zwischen Klamauk und Poesie und eine erstklassige Bühnenshow. Tickets kosten 20 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 26 Euro an der Abendkasse.