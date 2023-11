Adventskalender mit sozialem Mehrwert

Marburg. „Gewinnen und Helfen“ lautet das Motto der Adventskalender von Terra Tech, mit dem die Hilfsorganisation wieder weltweit Menschen in Not unterstützt. Zahlreiche Sponsoren aus Hessen haben die 24 Türchen wieder mit attraktiven Preisen gefüllt. Hauptpreis ist ein E-Bike im Wert von mehr als 4.500 Euro. Darüber hinaus gibt es Reisegutscheine, Probefahrten, Tankgutscheine, Eintrittskarten, Einkaufs- und Essensgutscheine, Überraschungskoffer und vieles mehr zu gewinnen. Insgesamt warten 1.798 Preise im Wert von rund 100.000 Euro auf glückliche Gewinner. „Kalorienarm und mit sozialem Mehrwert, so beschreiben wir den Adventskalender gerne“, erklärt Andres Schönemann, Geschäftsführer von Terra Tech. In diesem Jahr stellt Terra Tech die schnelle Hilfe bei Katastrophen in den Fokus. In Äthiopien werden Binnenvertriebene unterstützt. 25 Euro kostet ein Nahrungsmittelpaket für eine Flüchtlingsfamilie pro Woche. Erdbeben in Marokko und der Türkei sowie der bewaffnete Konflikt in der Ukraine haben viele Menschen obdachlos gemacht. Und der kalte Winter beginnt. 150 Euro kostet warme Winterkleidung für eine Person. Hilfe, die schützt und das Gefühl gibt, nicht vergessen zu sein.