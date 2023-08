Änderungen im Marburger Busverkehr

Marburg. Die Straße Barfüßertor wird neu gedeckt. Die Arbeiten geschehen unter Vollsperrung und dauern noch bis voraussichtlich Freitag, 18. August, an. Für die Dauer der Arbeiten ergeben sich Änderungen im Busverkehr, teilen die Stadtwerke Marburg mit. So entfällt die Linie 10 zum Schloss. Die Linie 16 von Marburg West kommend endet am Kreuzungsbereich Rotenberg/Sybelstraße. Die Abfahrt in Richtung Marburg West erfolgt auf der gegenüberliegenden Seite. Zusätzlich bedient die Linie 16 die Haltestelle „Kreutzacker“ in beide Fahrtrichtungen. Hier fährt der Bus eine Wendeschleife und es besteht an der Haltestelle Anschluss an die Linie 5. Die Haltestellen „Alte Universität“, „Gutenbergstraße“, „Philippshaus“ und „Wilhelmsplatz“ werden vorübergehend nicht bedient. Fahrgästen aus Marburg West von und zum Hauptbahnhof, Nordstadt und Stadtmitte wird empfohlen, die Linie 5 ab „Kreutzacker“ oder den innerstädtischen Busverkehr ab Haltestelle „Wilhelmsplatz“ zu benutzen.