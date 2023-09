Aktion für Mausfans im Terra Tech-Büro Marburg

„Wir zeigen, wie wir als Hilfsorganisation Menschen in Not helfen. Kinder, Frauen und Männer aus unseren Projektländern berichten, wie wir gemeinsam Zukunft gestalten“, so Pressesprecher Chris Schmetz. Bei ihrem Besuch können die Mausfans selbst aktiv werden. Eine Schulbücherei aus Milchkartons und PET-Flaschen sowie Notfall-Nahrung warten darauf, entdeckt zu werden. Insgesamt 30 Mausfans kann Terra Tech am 3. Oktober begrüßen. Es gibt drei Veranstaltungseinheiten à 30 bis 40 Minuten (Start ist um 14, 15 und 16 Uhr). Anmeldungen für den Maustag werden via E-Mail an presse@terratech-ngo.de entgegengenommen. Dabei sind Namen, Alter und die Wunsch-Startzeit anzugeben. Informationen finden sich auch auf der Veranstaltungsseite: https://www.terratech-ngo.de/terra-tech-aktionen/wdr-maustag/maustag-2023/