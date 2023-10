Aktionen, ein Neuzugang und Ford Capri-Treffen 

Marburg-Cyriaxweimar. Wer automobile Kulturgeschichte live erleben möchte, hat am Sonntag, 15. Oktober, im Polizei Oldtimer Museum Marburg noch einmal die Gelegenheit dazu. An der Kreisstraße 69 in Richtung Marburg-Cyriaxweimar stehen rund 100 historische Polizeifahrzeuge in drei Hallen und der Freifläche in der Zeit von 11 bis 17 Uhr kostenlos zur Besichtigung bereit. Im Vereinsheim gibt es Würstchen, Kaffee und Kuchen. Das Museum hat am Sonntag zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet.