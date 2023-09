Am 7. und 8. Oktober ist Elisabethmarkt 

Das Markttreiben startet am Samstag mit dem Regional- und Kreativmarkt in der Oberstadt (jeweils 11 Uhr bis 18 Uhr). Insbesondere der Kreativmarkt am Steinweg hat sich bei den letzten Stadtfesten als Highlight etabliert. Mehr als 30 Kreative aus Marburg und dem Umland bieten bei dem vom Altstadtfonds geförderten Markttreiben Handwerkliches und Selbstgemachtes - von Schmuck über Klamotten bis Dekorationen. Der Regionalmarkt glänzt mit Händlern aus der Umgebung, auf dem Oberstadtmarkt(11 bis 18 Uhr) finden sich am Samstag Leckereien und Spezialitäten. Bereits am Freitag öffnet um 15 Uhr die Innenstadtkirmes der Familie Ahlendorf am Elisabeth-Blochmann-Platz und rund um das Cineplex, die noch bis einschließlich Montag (21 Uhr) läuft. Fahrgeschäfte, Attraktionen, Köstlichkeiten – und mit dem Riesenrad einen Blick über Marburgs Dächer genießen.