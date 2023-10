Amir Gudarzi liest „Das Ende ist nah“

Das Buch erzählt vom Durchhaltewillen eines Menschen auf der Flucht, von Fremdheit und Außenseitertum, von Mut und Macht der Sprache und Liebe: Während der Proteste im Iran 2009 ist der Student A. gezwungen, sein Land zu verlassen. Die Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend voll Gewalt nimmt er mit. Aus einem Künstler wird ein Flüchtling in Österreich, der offen verachtet wird und in Lagern und Heimen nicht nur Einsamkeit und Verzweiflung, sondern auch Hunger und Demütigung ertragen muss. In Wien trifft er auf Sarah, die sich Hals über Kopf in ihn verliebt. A., der sich nicht öffnen kann, ist für sie Studienobjekt und Halt zugleich, obwohl er selbst Halt sucht. Veranstalter sind das Marburger Literaturforum und das Hessische Landestheater Marburg.