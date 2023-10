Andrej Kurkow liest in Marburg

Marburg. Im Rahmen der Reihe „Begegnungen mit dem Osten Europas“ lädt der Verein Kulturelle Aktion Marburg – Strömungen für Montag, 16. Oktober, zu einer Lesung und einem Gespräch mit Andrej Kurkow in deutscher Sprache ein. Der weltweit bekannte ukrainische Autor („Graue Bienen“, „Samson und das gestohlene Herz“) wurde in 42 Sprachen übersetzt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Technologie- und Tagungszentrum in Marburg (Softwarecenter 3). Die Moderation übernimmt Dr. Tatsania Astrouskaya vom Herder Institut. Als Eintritt ist eine Spende erwünscht.