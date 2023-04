Angehörige treffen sich

Marburg. Am Dienstag, 18. April, von 17 bis 18.30 Uhr trifft sich wieder die Gruppe für Angehörige von Patienten mit Depression an der Marburger Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Interessierte können zu jedem Termin in die Gruppe einsteigen. Die Gruppentreffen finden regelmäßig 14-tägig jeden 1. und 3. Dienstag (außer an Feiertagen) in der Rudolf-Bultmann-Straße 8 im Weiterbildungsraum (+4/90150) Nebentrakt der Klinik statt. Anmeldung bei Julia Kahler, montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, Telefon 06421-58 91664 (ggf. auf Anrufbeantworter sprechen). Es gelten die jeweiligen Hygienebestimmungen für Kliniken – nachzulesen auf der Homepage: https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/49557.html