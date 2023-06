Marburg. Aufgrund einer Weiterbildung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kommt es am Samstag, 17. Juni, zu Einschränkungen in der Hallennutzung des Sport- und Freizeitbads AquaMar. Von 10 bis etwa 18 Uhr sind in der Schwimmhalle nur drei Bahnen nutzbar. Ebenso steht die Sprunghalle in dieser Zeit nicht zur Verfügung.