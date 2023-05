AquaMar nur eingeschränkt nutzbar

Marburg. Das Marburger AquaMar steht der Öffentlichkeit aufgrund von Sportveranstaltungen am 3. und 4. Juni nur eingeschränkt zur Verfügung, informiert die Stadt Marburg. Am Samstag, 3. Juni, findet eine ganztägige Schwimmsportveranstaltung statt, weshalb das Hallenbad für die Öffentlichkeit komplett gesperrt ist. Sauna und Freibad haben jedoch geöffnet. Am Sonntag, 4. Juni, findet der zweite Kinder- und Familientriathlon statt. Neben Radfahren und Laufen steht auch Schwimmen auf dem Programm, das im AquaMar stattfindet. Daher sind an diesem Tag bis etwa 14.30 Uhr nur das Aktionsbecken, das Kinderplanschbecken und die Rutsche für die Öffentlichkeit nutzbar. Sauna und Freibad haben geöffnet. Eine Anmeldung für den Kinder- und Familientriathlon ist möglich auf: http://fdb.ac/familientriathlon23.