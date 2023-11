Arbeitsbelastung an Uniklinik Marburg: „Untragbarer Zustand“

Marburg/Gießen. Der Streit um hohe Arbeitsbelastung am Marburger Standort des privatisierten Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) spitzt sich zu. Mit Briefen an das hessische Sozialministerium sowie an das Regierungspräsidium Gießen hat der Betriebsrat auf die Situation aufmerksam gemacht. Darin geht es um Überlastungsanzeigen der Beschäftigten. Deren Weiterleitung an den Betriebsrat sei von der Geschäftsführung eingestellt worden, kritisierten die Arbeitnehmervertreter in den Schreiben. Deshalb könne der Betriebsrat seiner „Überwachungsfunktion“ – etwa zur Einhaltung des Arbeitsschutzes und des Arbeitszeitgesetzes – nicht mehr adäquat nachkommen.