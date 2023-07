Archäologie-Vortrag über Bestattungspraktiken

Marburg. Die Alexander-von-Humboldt-Stipendiatin Iryna Teslenko (Kiew) referiert am Dienstag, 18. Juli, über das Thema „Burial Practice and its Ceramics Components in the Late Medieval Crimea“. Der Vortrag, beginnt um 18.15 Uhr im Hörsaalgebäude der Universität (Raum 00 013), Biegenstraße 11. Es lädt ein, die Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte am Fachbereich Evangelische Theologie der Philipps-Universität.