Auf den Spuren einer Bittprozession

Marburg-Wehrshausen. Die kleine Marien-Kirche in Wehrshausen hat eine große historische Bedeutung, denn sie war vor knapp 550 Jahren in die Ereignisse der Kölner Stiftsfehde eingebunden. 1474 fand eine von Landgraf Heinrich III. veranlasste Bittprozession zu der kleinen Kapelle statt, die die Kirche damals noch war. Auf die Spuren dieses Weges macht sich am Sonntag, 22. Oktober, eine Wanderung, zu der die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Wehrshausen und die Seniorengruppe Wehrshausen einladen. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Kirche in Wehrshausen. Von dort aus geht es Richtung Marburger Schloss, wo Ludwig Michel um 10.30 Uhr an die geschichtlichen Hintergründe erinnern wird. Wer nicht mitwandern kann, hat die Möglichkeit, um 10 Uhr an der Marien-Kirche in einen kostenlosen Bus zu steigen. Im Anschluss an den Vortrag geht es dann – entweder zu Fuß oder wieder mit dem Bus – auf die Wanderung zurück nach Wehrshausen. Der Wandertour schließen sich eine Führung von Bernhard Jeide durch die Kirche und eine Andacht an. Je nach Wetterlage gibt es im Kirchgarten oder in der Kirche einen Imbiss als Ausklang. Die Veranstaltung ist ausdrücklich überkonfessionell und auch für auswärtige Interessierte offen. Die Teilnahme ist kostenlos.