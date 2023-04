Jugendliche geraten in Marburg aneinander

Zudem gelang es den Polizeibeamten, drei Marburger im Alter von 16 und 17 Jahren auf der Flucht vorläufig festzunehmen. Einer von ihnen warf noch einen Baseballschläger weg, als er die Polizei sah. Zudem hatte er einen Elektroschocker dabei. Entsprechende Anzeigen und die Übergabe an einen gesetzlichen Vertreter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen folgten. Die anderen zwei Jugendlichen kommen derzeitigen Ermittlungen zufolge lediglich als Zeugen in Betracht, die Beamten haben sie an die Erziehungsberechtigten übergeben.