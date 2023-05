Ausstellung „Farben der Seele“ öffnet

Marburg. Die Waggonhalle zeigt ab Sonntag, 4. Juni, die Ausstellung „Farben der Seele“ mit Werken von Lucas Ullrich in der Gaststätte Rotkehlchen. Der 31-jährige Künstler aus Marburg malt seit dem Ausbruch einer Psychose des schizophrenen Formenkreises. Die Bilder, die das Innenleben des Künstlers widerspiegeln, sind farbenfroh bis zweifarbig, undefiniert bis strukturiert und zumeist in Acryl gestaltet. Aufgrund der Erkrankung kann der Künstler die Ausstellungseröffnung am 4. Juni (zu den Öffnungszeiten des Rotkehlchen) nicht selbst begleiten. An seiner Stelle werden Walter Schmidbauer, der Ärztliche Direktor der Vitos Kliniken für forensischen Psychiatrie in Eltville und Riedstadt und die Mutter des Künstlers die Schau eröffnen. Die Werke von Lucas Ullrich sind bis zum 21. Juli zu sehen.