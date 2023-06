Ausstellung „Flucht – Migration – Behinderung“ öffnet

Marburg. Am Mittwoch, 12. Juli, von 11 bis 13 Uhr wird die Wanderausstellung „Flucht – Migration – Behinderung. Einblicke und Erfahrungen zum Leben in Deutschland“ im Marburger Rathaus eröffnet. Die Ausstellung der Berliner Organisation „MINA – Leben in Vielfalt“ ist dort jeweils während der Öffnungszeiten bis zum 25. Juli zu besichtigen. Die Schirmherrschaft haben Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies und Rika Esser, Behindertenbeauftragte des Landes Hessen. Es gibt Beiträge von MINA, LAG-Selbsthilfe und dem Hessischen Flüchtlingsrat. Vorgesehen sind ein Imbiss und ein geführter Gang durch die Ausstellung. Im Anschluss findet von 14 bis 16 Uhr das Fachgespräch „Wie kann eine Unterstützung für Menschen mit Fluchthintergrund und Behinderung Hand in Hand erreicht werden?“ statt. An der moderierten Diskussion mit anschließendem offenem Austausch nehmen teil: die Flüchtlingsberatung BLEIB!dabei/Praxis GmbH, Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung EUTB und MINA. Anmeldung bis zum 1. Juli auf: https://form.123formbuilder.com/6443762/anmeldung-wanderausstellung-flucht-migration-behinderung