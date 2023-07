Marburg. „Gartengeflüster“ heißt die Ausstellung der Malerin Yasemin Skrezka, in der sie sich dem Zauber des Gartens widmet. Mit experimentellen und vielschichtigen Arbeiten auf Leinwand und Papier kreiert sie vertraute und abstrakte Bildwelten unserer botanischen Umwelt. Die Ausstellung wird am Sonntag, 30. Juli, um 11 Uhr in der Gaststätte Rotkehlchen in der Waggonhalle Marburg, Rudolf-Bultmann-Straße 2a, eröffnet.