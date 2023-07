Ausstellung über den Kupferstecher Johann Philipp Thelott

Marburg. Das Hessische Landesarchiv lädt für Dienstag, 18. Juli, ein zur Eröffnung der Ausstellung „Johann Philipp Thelott – Von Augsburg nach Frankfurt“. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Landgrafensaal des Hessischen Staatsarchivs Marburg. Friedrichsplatz 15. Die Schau widmet sich mit dem Kupferstecher Johann Philipp Thelott (1639-1671) einem bislang weitgehend unbekannten Spross der prominenten Augsburger Familie Thelott. Den Zugang bietet sein fragmentarisch im Stadtarchiv des oberhessischen Grünberg überliefertes Arbeitsbuch, dessen Existenz erst vor einigen Jahren bekannt wurde. Darin dokumentierte er sein Schaffen von 1665 bis zu seinem frühen Tod in Frankfurt. In seiner Biografie und in seinem Werk gibt es auch einige Verbindungen zu Marburg. Die Ausstellung kann bis zum 13. Oktober, jeweils Montag bis Freitag von 9 bis 17.30 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden.